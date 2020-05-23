Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою передати Києво-Печерську лавру Православній церкві України (ПЦУ). За його словами, це повноваження Уряду, а не глави держави.

Петиція і відповідь на неї опубліковані на офіційному сайті президента.

Автори петиції вимагали від Зеленського “припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди” і передати монастир у використання Православній церкві України.

Автори вказували, що УПЦ МП “не є автокефальною православною церквою на території України”, а її ієрархи “були неодноразово помічені в висловлюваннях і діях, спрямованих проти українського народу”.

Петицію підписали 27,5 тис. осіб (при 25 тис. мінімально необхідних). Це стало підставою для того, щоб її розглянув Зеленський.

Глава держави у своїй відповіді вказав, що, згідно з пунктом 5 статті 116 Конституції України, “Кабінет Міністрів здійснює управління об’єктами державної власності”.

“Згідно з пунктом 1 статті 5 закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління держвласності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління держвласності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам управління”, – йдеться у відповіді.