Радник очільника Офісу президента Єрмака Михайло Подоляк спілкується з Миколою Дульським – антимайданівцем, лідером радикальної громадської організації "Наждак", який раніше був затриманий Службою безпеки України за провокації та фінансування Росією.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, на сторінці Подоляка у Facebook Дульський попросив радника Єрмака відповісти на особисте повідомлення, на що Подоляк попросив його написати у месенджер.

Чим відомий Микола Дульський?

Микола Дульський народився 1989 року – активіст, засновник і лідер радикального угрупування “Наждак”. Дульського та його організацію неодноразово звинувачувало СБУ в провокаціях на користь і за фінансування Російської Федерації. Зокрема, повідомлялося, що він координував і брав участь в обстрілах Генконсульства Польщі та розробляв плани зі зриву президентських виборів у 2019 році. Співробітники Служби безпеки України тоді зірвали проєкт з дестабілізації ситуації в нашій країні, в межах якого за керівництва Дульського члени радикальної організації “Біла балаклава” готували зрив виборчого процесу відразу після закінчення першого туру виборів президента України.

Він був членом партії “Єдність”, проте згодом його виключили звідти за антисемітизм.

Дульський публікує зневажливі дописи стосовно Революції Гідності, публікує карту України без Криму та називав АТО “просто” геноцидом населення.

#Букви надіслали запит до Михайла Подоляка з метою дізнатись, що поєднує його з Миколою Дульським.