Про це повідомили в громадській організації з правозахисту у галузі вагітності, пологів та материнства “Природні Права Україна”.
“Маємо суперечливі та сумні новини у зв’язку з всеукраїнським карантином задля запобігання поширенню короновірусу: пологові будинки почали жорстко обмежувати право породіль на підтримку, а саме: тимчасово забороняти партнерські пологи, відвідування породіль родичами і навіть вихід жінок до відвідувачів”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, з 12 березня до 3 квітня 2020 року карантин запроваждено в київських пологових будинках №2 та №3.
Також, як повідомляє видання Rivne Media, у Рівному обмежили відвідини породіль та партнерські пологи.
“Із обласного управління чи з обласної ради немає розпоряджень, але карантин оголошений по всій Україні. Ми поки що обмежуємо відвідування наших породіль і присутність партнерів на пологах. Якщо карантин у всій державі, то як може бути в нашому закладі повністю вільне відвідування. Ми теж медики і розуміємо”, – розповіла головна лікарка перинатального центру Єнікеєва Вікторія.
Крім того, за даними видання Tvoemisto.tv в усіх пологових будинках Львова карантин запровадили безстроково.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.