Через карантин, який введено в Україні з 12 березня для запобігання поширенню коронавірусу, пологові будинки почали жорстко обмежувати право породіль на підтримку.

Про це повідомили в громадській організації з правозахисту у галузі вагітності, пологів та материнства “Природні Права Україна”.

“Маємо суперечливі та сумні новини у зв’язку з всеукраїнським карантином задля запобігання поширенню короновірусу: пологові будинки почали жорстко обмежувати право породіль на підтримку, а саме: тимчасово забороняти партнерські пологи, відвідування породіль родичами і навіть вихід жінок до відвідувачів”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 12 березня до 3 квітня 2020 року карантин запроваждено в київських пологових будинках №2 та №3.

Також, як повідомляє видання Rivne Media, у Рівному обмежили відвідини породіль та партнерські пологи.

“Із обласного управління чи з обласної ради немає розпоряджень, але карантин оголошений по всій Україні. Ми поки що обмежуємо відвідування наших породіль і присутність партнерів на пологах. Якщо карантин у всій державі, то як може бути в нашому закладі повністю вільне відвідування. Ми теж медики і розуміємо”, – розповіла головна лікарка перинатального центру Єнікеєва Вікторія.

Крім того, за даними видання Tvoemisto.tv в усіх пологових будинках Львова карантин запровадили безстроково.