Пологовий будинок №2 у Черкасах тимчасово припиняє свою профільну діяльність, оскільки місцева влада вирішила перетворити його на центр для лікування коронавірусу.

Про це повідомляє BBC Україна.

Рішення викликало шквал невдоволення серед гінекологів, яким тепер потрібно лікувати хворих на коронавірус пацієнтів. Породіллі також обурені тим, що їм тепер необхідно народжувати в іншому закладі.

Однак місцеві чиновники заявили, що іншого виходу у них немає, адже кількість хворих щодня зростає, а місць для госпіталізації практично не залишилося.

Де народжуватимуть вагітні?

Рішення про припинення роботи пологового будинку не на жарт обурило майбутніх матусь. Чимало пацієнток вже запланували пологи та домовилися із лікарями, однак тепер на огляд та пологи доведеться їхати в інший заклад.

Черкащанка Тетяна Мишалова через три місяці народжуватиме вдруге. Першу дитину жінка народила у другому пологовому. Однак тепер змушена шукати інший медичний заклад.

За словами жінки, розташування та інфраструктура навколо пологового були ідеальними для вагітних жінок. У разі виникнення проблем зі здоров’ям дитини, мама могла провідувати її у дитячій лікарні, яка знаходиться поруч.

Тепер жінка повинна добиратися до найближчого пологового декількома маршрутками в умовах епідемії.

Породілля Тетяна Іщук щиро радіє, що встигла народити двійню у цьому пологовому. За словами жінки, прийом вагітних завершився. Зараз у пологовому всього троє жінок.

Однак не всі породіллі схвально відгукуються про цей заклад. Наприклад, черкащанка Юлія Фомічова не розуміє, чому всі б’ють на сполох.

“Я не знаю, за чим там шкодувати. Облуплена будівля, потрісканий асфальт, всередині ж усе таке саме. Мені довелося двічі там народжувати і зовсім мені не сумно, якщо більше не доведеться робити це там”, – розповіла жінка.

Обурення гінекологів

Наприкінці жовтня лікарі пологового будинку вперше дізналися, що місцева влада запланувала зробити тут стаціонар для лікування хворих на коронавірус. Планується обладнати 150 місць.

З початку листопада пологовий будинок припинив госпіталізацію вагітних.

Директор Черкаського міського пологового будинку Володимир Зеленько заявив, що у закладі працюють 250 осіб. На час припинення роботи пологового медперсоналу запропонують два варіанти: або вони залишаються працювати з хворими на коронавірус, або їм забезпечать роботу в інших пологових міста.

Однак працівники медзакладу заявили, що є ще один запропонований варіант – звільнення. Його озвучили для медперсоналу, який проти закриття пологового.

Завідувач гінекологічного відділення Сергій Цимбаліст заявив, що лікарі підуть працювати у приватні структури, а коли роботу пологового відновлять, працювати буде нікому.

Ні навичок, ні обладнання

Працівники закладу заявляють, що не мають відповідних знань та навичок для лікування хворих на коронавірус.

“Ми не боїмося Covid-19. Ми боїмося не надати спеціалізованої допомоги і не врятувати людей. В теорії ми, гінекологи, знаємо, що робити з інфекційними пацієнтами. Але як провести інтубації, які ми не бачили ще з часів інтернатури? Це трохи неправильно – перекладати роботу на непідготовлених спеціалістів. Для цього потрібно перекваліфікуватися. А це кошти та час”, – каже гінекологиня Наталя Притула.

Однак у мерії заявили, що у цьому пологовому щодоби народжують по дві жінки. Для обслуговування породіль у міста вистачає ресурсів. При прийнятті рішення влада керувалася інтересами громади.

Директор департаменту охорони здоров’я Черкаської міської ради Всеволод Кульчиковський заявив, що у пологовому будинку є все для лікування хворих на коронавірус: лабораторія, точки кисню, їдальня та дипломовані фахівці.

До слова, пологовий будинок №2 не оснащений апаратом КТ, який активно використовують для діагностики коронавірусу. З 54 кисневих точок функціонують всього 13.

Місцеві чиновники вважають, що це не проблема. КТ не є необхідним обладнанням. За їхніми словами, вистачить рентгену. Про проблему з киснем у мерії знають і готуються вирішити це.

Відсутність знань з вірусології у лікарів гінекологів місцеві чиновники обіцяють виправити. Медперсонал найближчим часом відправлять на перекваліфікацію, яка триватиме 6 місяців. У бригаді з лікарями-гінекологами буде досвідчений лікар.