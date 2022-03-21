В умовах воєнного стану вагітна має право отримати медичну допомогу під час пологів у будь-якому з працюючих пологових будинків, що уклали договір з НСЗУ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Наразі таких медичних закладів у країні – понад 300. Найбільше на Львівщині – 22 та Одещині – 21. По 17 – у Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Отримати медичну послугу безоплатно можна у випадку:

за самозверненням,

у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги,

за направленням особистого лікаря,

за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого закладу охорони здоров’я.

У МОЗ наголошують, у разі якщо ви змушені були змінити місце проживання, варто зателефонувати на номер 16-77 і дізнатися в оператора контакт-центру НСЗУ, де поблизу знаходиться лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок.

На пологи, по можливості, бажано мати посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні.

Звертаємо увагу: якщо жінка не має чогось із наведеного переліку – медична допомога буде їй надана у будь-якому випадку.

Також зазначається, що оплачувати послугу не потрібно, для породіллі меддопомога – безоплатна, адже лікарня отримує фінансування від держави. З початку війни НСЗУ виплатила українським лікарням 646,8 млн грн за медичну допомогу, надану жінкам під час пологів у 2022 році.

Безоплатні пологи містять:

– надання меддопомоги під час пологів черговою акушерською бригадою, зокрема партнерські пологи, плановий чи ургентний кесарів розтин у разі ускладнень, ведення ускладнених пологів;

– знеболення під час пологів, оперативних втручань та післяпологових процедур;

– моніторинг стану породіллі та дитини, усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, скринінг критичних вроджених вад серця, щеплення дитини за Календарем, харчування в стаціонарі;

– ліки з Нацпереліку та закуплені коштом інших програм.