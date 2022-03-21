Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Наразі таких медичних закладів у країні – понад 300. Найбільше на Львівщині – 22 та Одещині – 21. По 17 – у Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Отримати медичну послугу безоплатно можна у випадку:
- за самозверненням,
- у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги,
- за направленням особистого лікаря,
- за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого закладу охорони здоров’я.
У МОЗ наголошують, у разі якщо ви змушені були змінити місце проживання, варто зателефонувати на номер 16-77 і дізнатися в оператора контакт-центру НСЗУ, де поблизу знаходиться лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок.
На пологи, по можливості, бажано мати посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні.
Звертаємо увагу: якщо жінка не має чогось із наведеного переліку – медична допомога буде їй надана у будь-якому випадку.
Також зазначається, що оплачувати послугу не потрібно, для породіллі меддопомога – безоплатна, адже лікарня отримує фінансування від держави. З початку війни НСЗУ виплатила українським лікарням 646,8 млн грн за медичну допомогу, надану жінкам під час пологів у 2022 році.
Безоплатні пологи містять:
– надання меддопомоги під час пологів черговою акушерською бригадою, зокрема партнерські пологи, плановий чи ургентний кесарів розтин у разі ускладнень, ведення ускладнених пологів;
– знеболення під час пологів, оперативних втручань та післяпологових процедур;
– моніторинг стану породіллі та дитини, усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, скринінг критичних вроджених вад серця, щеплення дитини за Календарем, харчування в стаціонарі;
– ліки з Нацпереліку та закуплені коштом інших програм.
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