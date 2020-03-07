Про це повідомляє Gazzetta di Modena.

З-під крана у них текло ламбруско – вино, яке виробляють із спеціального сорту винограду.

Деякі місцеві жителі мало не прийняли душ з вина.

Через поломку однієї з цистерн на заводі, вино звідти потрапило в водопровід, а звідти, відповідно, в будинки місцевих жителів.

У виданні зазначили, що поки несправність усунули, італійці встигли набрати собі вина по вартості водопровідної води.

У відповідь місцева влада лише вибачилися, написавши, що таке вино “не шкодить тілу і не становить загрози для здоров’я і гігієни людей”.