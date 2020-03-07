У селі Модена (Італія) місцеві жителі розповіли про те, що несподівано для себе виявили, що з-під крана у них тече не вода, а вино. Це сталося через поломку на місцевому виноробному заводі.

Про це повідомляє Gazzetta di Modena.

З-під крана у них текло ламбруско – вино, яке виробляють із спеціального сорту винограду.

Деякі місцеві жителі мало не прийняли душ з вина.

No Rio de Janeiro as pessoas estão recebendo lama nas torneiras e na cidade de Módena na Itália essa semana receberam vinho lambrusco nas torneiras. O reservatório da vinícola da cidade próximo ao reservatório de abastecimento de água se rompeu. pic.twitter.com/FWzohNJp4f — Mr. MAC _ 15/03 EU VOU (@Mac2019USA) March 6, 2020

Через поломку однієї з цистерн на заводі, вино звідти потрапило в водопровід, а звідти, відповідно, в будинки місцевих жителів.

У виданні зазначили, що поки несправність усунули, італійці встигли набрати собі вина по вартості водопровідної води.

У відповідь місцева влада лише вибачилися, написавши, що таке вино “не шкодить тілу і не становить загрози для здоров’я і гігієни людей”.