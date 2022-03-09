Російські військові, котрі потрапили в полон в Україні, хочуть залишитися тут, поки в РФ діє путінський режим. Під час пресконференції у Києві військовий 2-ої мотострілецької дивізії Андрій Чеботаревський розповів: у РФ його рідним повідомили, що він загинув.

Про це стало відомо під час конференції в агентстві “Інтерфакс-Україна”.

“Нас у РФ вже вважають мертвими. Ми хочемо залишитися в Україні, поки там діє путінський режим. Ми боїмося туди повертатися, тому що ми через президента РФ стали злочинцями. Через командування ми потрапили в чужу країну, і хочемо тут залишитися, не повертатися. Якщо нас обміняють, то нас розстріляють, або не дадуть можливості жити в РФ”, – наголосив полонений.

Своєю чергою, ще один російський військовий Євген Смирнов розповів, як, потрапивши у полон, він побачив те, що робить окупаційна армія в Україні.

Він зазначив, що цивільні живуть у бункерах, а російська армія взагалі нікого не шкодує, розстрілює людей похилого віку. Смирнов заявив, що добровільно вирішив залишитися в Україні, поки діє путінський закон, оскільки в РФ їх або посадять, або розстріляють.