Намагаючись окупувати Маріуполь, росіяни обстрілювали з артилерії цивільне населення та скидали бомби з літаків. Полонений військовослужбовець РФ, котрим виявився русифікований татарин, зізнався, що спогади про події у місті викликають у нього жах.

Про це окупант розповів проєкту “Шукай своїх”, відео в межах якого публікує на своєму каналі у YouTube журналіст та блогер Володимир Золкін.

На початку розмови чоловік заявив, що він є справжнім удмуртським татарином, та зауважив, що до 5-6 років навіть не розмовляв російською.

Після пережитого і побаченого у місті, військовий погодився, що російська армія є окупантами.

За його словами, армія РФ “закріплювалися” у житлових будинках Маріуполя, використовуючи городян як “живий щит”.

“Ми проходили повз будинок, з підвалу вийшла жінка і запитала нас: “вам подобається, що ви з нами робите?”, – поділився спогадом військовий.

Він зізнався, що події у Маріуполі “були жахливими”, місто бомбили та обстрілювали росіяни, знищуючи усю інфраструктуру.

Журналіст поставив риторичне запитання, чому знаходячись у полоні в Україні, окупант має право розмовляти з рідними та отримує ставлення відповідно до міжнародних конвенцій.

Військовослужбовець “порадив” своїм землякам “добре подумати” перед тим, як погоджуватись їхати на війну в Україну та закликав їх залишатись зі своїми родинами.

Тоді Золкін попросив зробити заклик татарською, проте “справжній татарин” відповів, що не може, оскільки забув рідну мову, і пам’ятає лише окремі слова. Він також не спромігся відповісти чи зможе Удмуртська Республіка самостійно існувати, позаяк не знає, чи є на цій території викопні ресурси.