Про це окупант розповів проєкту “Шукай своїх”, відео в межах якого публікує на своєму каналі у YouTube журналіст та блогер Володимир Золкін.
На початку розмови чоловік заявив, що він є справжнім удмуртським татарином, та зауважив, що до 5-6 років навіть не розмовляв російською.
Після пережитого і побаченого у місті, військовий погодився, що російська армія є окупантами.
За його словами, армія РФ “закріплювалися” у житлових будинках Маріуполя, використовуючи городян як “живий щит”.
“Ми проходили повз будинок, з підвалу вийшла жінка і запитала нас: “вам подобається, що ви з нами робите?”, – поділився спогадом військовий.
Він зізнався, що події у Маріуполі “були жахливими”, місто бомбили та обстрілювали росіяни, знищуючи усю інфраструктуру.
Журналіст поставив риторичне запитання, чому знаходячись у полоні в Україні, окупант має право розмовляти з рідними та отримує ставлення відповідно до міжнародних конвенцій.
Військовослужбовець “порадив” своїм землякам “добре подумати” перед тим, як погоджуватись їхати на війну в Україну та закликав їх залишатись зі своїми родинами.
Тоді Золкін попросив зробити заклик татарською, проте “справжній татарин” відповів, що не може, оскільки забув рідну мову, і пам’ятає лише окремі слова. Він також не спромігся відповісти чи зможе Удмуртська Республіка самостійно існувати, позаяк не знає, чи є на цій території викопні ресурси.
- Нагадаємо, російські військові скаржаться, що командування РФ не зважає на втрати та залишає свої підрозділи без підкріплення.
- Російський окупант розповів матері, що його військовий підрозділ хоче втекти із зони бойових дій.
- Також російські військові скаржаться на відсутність відпусток під час війни з Україною. Натомість звільнення оформлюють як фальшиві звіти.