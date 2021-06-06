5 червня, напередодні Дня журналіста, президент Володимир Зеленський провів неформальну зустріч із представниками ЗМI. На природі у обраному колі журналістів Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком смажили шашлики.

#Букви розповідають, як у соцмережах відреагували на шашлик від президента.

Зеленський запевняє, що розмова вийшла “без табу”, а на “гострі запитання” від журналістів відповідав чесно.

Серед присутніх журналістів були Дмитро Гордон разом із дружиною Олесею Бацман; ведучій “Свободи слова” Савік Шустер. Також на шашлики приїхала журналістка і телеведуча Наталя Влащенко, ведучій політичного “Ток-шоу №1” Василь Голованов.

Дехто вважає, що Зеленський копіює експрезидента Віктора Януковича, збираючи собі пул журналістів.

Згадали Зеленському, що поки він “годує з руки” журналістів, п’ятий президент Петро Порошенко возить кисневі концентраторі для лікарень та антиснайперські системи для бійців на фронт.

Проте у такому виді спілкування із представниками ЗМІ побачили і дещо позитивне, наприклад, “колективні фото тих, кого не треба читати, не треба дивитися”.

Комусь пікнік із шашликом від Зеленського нагадав сатиричну прозаїчну п’єсу “Піздєц” відомого українського художника, прозаїка та драматурга Леся Подерв’янського.

Користувачі соцмереж цитували не лише Подерв’янського, а й самого журналіста Гордона, який був присутній на пікніку. Хоча його відому “Пісню про журналістів” дещо підігнали під учорашній захід.

І ще трохи реакцій від дописувачів у соцмережах:

Нагадаємо, що у 2020 році президент Володимир Зеленський провів велопробіг з представниками ЗМІ.