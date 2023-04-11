У Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролі) спрогнозували, що до 2029 року польоти в повітряному просторі України, РФ, Білорусі та Молдови будуть обмеженими.

Про це йдеться у відповідному прогнозі організації.

Згідно з даними у звіті, авіаційна галузь досі відновлюється після пандемії коронавірусу COVID-19.

Втім, головними чинниками, які гальмують процес є повномасштабне російське вторгнення в Україну, обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань та нестача персоналу в аеропортах.

Тому, у Євроконтролі вважають, що Обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторі залишаться чинними до кінця 2029. Уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.

Також у звіті йдеться про загальне погіршення економічної ситуації, зокрема, пониження прогнозів зростання ВВП через розриви ланцюгів постачання енергоносіїв, високу інфляцію та падіння загального рівня довіри.

Водночас авіаційна галузь продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу