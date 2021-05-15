Про це повідомляє видання The Business of Fashion.

Минулого місяця цією послугою скористалася Хюн Юнг. Жінка сіла на рейс із південнокорейського аеропорту Інчхон. Приблизно через дві години вона повернулася в той самий аеропорт з пакетами покупок з магазинів Duty Free, попри те, що не приземлялася в іншій країні.

Річ у тому, що рейс Air Busan Co., організований Lotte Duty Free для VIP-клієнтів, не коштував жінці ні цента. Літак ненадовго відходив від повітряного простору Кореї та звернув на територію японського острова, на борту перебували 130 пасажирів. Вони приземлилися у Сеулі для покупок в магазинах безмитної торгівлі, які передбачені для людей, що подорожували за кордон та повернулися додому.

Польоти в нікуди – це спроба безмитних операторів врятувати галузь, знищену пандемією. До цього бізнес процвітав – світовий ринок безмитної торгівлі коштував 85 млрд доларів у 2019 році й повинен був досягти 139 млрд доларів до 2027 року.

Продажі впали, оскільки країни обмежили міжнародні поїздки. У світовому масштабі лише 1,8 мільярда людей здійснили регулярні рейси минулого року у порівнянні з 4,5 мільярдами у 2019 році. Щорічний дохід швейцарського безмитного гіганта Dufry AG, який працює у світових торгових точках, впав на 71%.

Хоча покупці таких рейсів не заповнять фінансову порожнечу торгових гігантів, вони, принаймні, допоможуть хоч якось підтримати бізнес.

“Я бачила багато людей із сумками, повними безмитних речей. Я кажу всім своїм друзям, що варто скористатися рейсом через можливість безмитної торгівлі”, – сказала Хюн.

Сама ж жінка придбала сумку, взуття та косметику Chanel.

Водночас Shilla, другий за величиною оператор безмитної торгівлі в Південній Кореї, пропонує 114 місць на так звані рейси в нікуди 23 і 30 травня клієнтам, які витратять у його магазинах понад 550 доларів. Водночас Lotte пропонує ще п’ять рейсів таких цього місяця.

Безмитна торгівля найповільніше оговтується від пандемії у Південній Кореї. Ця галузь поступово відновлюється відколи пожвавилися внутрішні повітряні перевезення. Допомагає й те, що існують торгові зони, що не обкладаються податком.

Китайський острів Хайнань через пандемію став ще більш популярним місцем відпочинку для туристів з материка, які тепер не наважуються на далекі міжнародні подорожі. Це допомогло безмитним продажам провінції, які минулого року зросли більш ніж удвічі – до 27,5 млрд юанів (4,3 млрд доларів).

Покупки без мита дозволено для вітчизняних туристів в Хайнані з 2011 року. У липні уряд підняв ліміт витрат, щоб дозволити людям купувати більше. Влада дозволяє деякі безмитні покупки у Пекіні, Шанхаю та інших містах.

Задовольняючи попит у Хайнані, логістичний підрозділ Alibaba Group Holding Ltd. розпочинає щоденні вантажні рейси із Сінгапуру для доставлення косметики, сумок та інших товарів на острів. Провідна японська компанія Laox Co., яка займається роздрібною торгівлею, заявила, що планує увійти в Хайнань вже в другій половині цього року, створивши магазини, спроєктовані так само як торгові точки в Японії.

“Тенденція летіти в Хайнань, щоб відвідати розкішні магазини, залишається”, – сказав Джонатан Сібоні, головний виконавчий директор фірми розвідки даних Luxurynsight.

Міжнародні авіаперевезення відновлюються поступово й за маршрутами до країн та міст, де кампанія вакцинації активно набирає оберти. За повідомленнями авіаційної аналітичної компанії Cirium, за перші чотири місяці року до семи найактивніших міжнародних маршрутів у світі входили сполучення зі США.

Паризька Lagardere Travel Retail, яка управляє магазинами безмитної торгівлі, ресторанами та іншими магазинами в аеропортах, розраховує на те, що клієнти допоможуть їй пережити невпевнене літо в Європі, коли її дохід зменшився на 56% до € 341 мільйон за три місяці.

У компанії кажуть, що роблять ставку на вакцинованих європейців.

Водночас аналітики Bloomberg кажуть, що тактика польотів в нікуди не зможе бути довготривалою та прибутковою для гігантів безмитної торгівлі.

“Внесок у польоти в нікуди невеликий, але це краще, ніж не мати нічого. Кожна дрібниця має значення”, – сказала Сун Джуонвон, аналітик Shinhan Investment Corp.

Ці рейси здійснили сім південнокорейських перевізників, які загалом перевезли близько 8000 пасажирів. Влада також розглядає плани дозволити закордонні рейси в Інчхон, де пасажири можуть провести кілька годин за покупками, не виходячи з аеропорту, перш ніж повернутися до вихідної точки відправлення.