10 з 20 народних депутатів парламентської фракції "Голосу" виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за "відхід від демократичних та антиолігархічних принципів" та запропонували зміну керівництва.

Заяву опублікувала одна з її підписантів — депутатка Соломія Бобровська.

“Кажуть, що ми скоро перестанемо бути частиною “Голос”. А нам здається, що “Голос” перестав бути собою. Цінності, які ми декларували під час парламентських виборів, зараз діаметральні до дій керівництва партії. Ми, десять народних депутатів “Голосу” не можемо закривати очі та ігнорувати те, що керівництво партії відійшло від демократичних та антиолігархічних принципів. Коли ми намагались конструктивно вирішити ці розбіжності – на нас почався тиск. Проте ми не дозволимо керівництву партії та фракції й далі ховатись за нашою репутацією, ухвалюючи рішення, що суперечать цінностям нашим та наших виборців”, — йдеться в заяві.

Підписанти заявили, що не поділяють позиції, викладені керівництвом у законопроєкті №5253 “Про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо удосконалення порядку зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, наголошуючи, що це — тиск на НАЗК.

Депутати розчаровані відмовою керівництвом партії та фракції підписувати постанову про звільнення очільниці Офісу президента Ірини Венедіктової.

Підписанти засуджують ведення керівництвом перемовин про можливу коаліцію з фракцією “Слуги народу”, оскільки “не бачать себе в коаліції з політичною силою, що покриває Татарова та Степанова, призначає Шкарлета та кидає за ґрати політв’язнів”.

Також депутати засуджують рішення керівництва підтримати меморіальний проєкт Бабиного Яру, оскільки він “курується і фінансується російськими олігархами”.

До того ж підписанти звинувачують керівництво партії у “порушенні принципів внутрішньопартійної демократії та прозорості” та “монополізації всіх ресурсів та одноосібному ухваленні рішення про їх витрати”.

“На нашу думку, для оздоровлення ситуації в партії осередками на місцях необхідно терміново ініціювати проведення з’їзду на якому детально і відкрито напрацювати та затвердити демократичні зміни до статуту партії, які дадуть змогу усунути практику ухвалення рішень однією людиною і розширять повноваження партійних осередків, провести нові прозорі й чесні вибори керівництва партії, які дадуть можливість перезапустити роботу партії і фракції “Голос”, — вимагають депутати.

Підписи під заявою поставили такі народні депутати: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин.