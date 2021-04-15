Станом на середину квітня половина мешканців Києва хочуть вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19. Цей показник за місяць зріс майже вдвічі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-11 квітня 2021 року.

Так, станом на квітень 50% киян хочуть зробити щеплення проти коронавірусу.

“За останній місяць майже удвічі зросла кількість тих, хто висловив бажання особисто зробити щеплення проти коронавірусу (з 27% до 50%)”, – зазначили соціологи.

Водночас 48% киян поки що не готові вакцинуватися. Найбільше останніх серед молодої вікової категорії.

Під час опитування 52% респондентів висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% – не мають таких побоювань.

За здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83% опитаних, не хвилюються – 17%.

Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.

Крім того, 37% респондентів зазначили, що вже хворіли на коронавірус COVID-19. З них 64% стверджують, що мали позитивний тест, 35% – мали просто симптоми і не робили тесту.

49% опитаних повідомили, що легко перенесли захворювання, 42% – середньо, 9% – важко.

60% опитаних заявили, що не хворіли на коронавірус.

Під час опитування з’ясувалося, що 60% респондентів знають особисто людей, котрі зараз хворіють на коронавірус. 39% – сказали, що не знають.

Водночас 42% респондентів зазначили, що серед людей, яких вони особисто знали, є ті, хто помер від коронавірусу. 57% заявили, що у їхньому оточенні не було летальних випадків від коронавірусу.

Опитування здійснювалося серед мешканців Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.