Про це свідчать дані звіту Міжнародної організації праці, МОП (International Labour Organization, ILO).

МОП – міжнародна організація, що займається питаннями регулювання трудових відносин.

За даними організації, у другому кварталі 2020 року очікується скорочення робочого часу на рівні, який набагато гірше, ніж передбачалося раніше.

У порівнянні з докризовим рівнем зайнятості, тобто в четвертому кварталі минулого року, тепер очікується зниження на 10,5%, що еквівалентно 305 мільйонам робочих місць на повний робочий день (за умови 48-годинного робочого тижня). Раніше передбачалося, що цей показник складе 6,7%.

У другому кварталі очікується скорочення робочого часу на 12,4% в Північній і Південній Америці і на 11,8% в Європі і Центральній Азії. В інших частинах світу очікується падіння не нижче 9,5%.

Як коронавірус вплинув на економіку

В результаті економічної кризи, викликаної пандемією, майже 1,6 мільярд працівників неформальної економіки, тобто половина робочої сили світу, можуть повністю втратити кошти для існування.

У перший місяць пандемії у працівників, задіяних неформально, на 60% знизилися доходи. Якщо по континентах, то в Африці і Америці це 81%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 21,6%, в Європі і Центральній Азії – 70%.

Не маючи альтернативних джерел доходу, ці працівники та сім’ї можуть не вижити в умовах пандемії.

Як коронавірус вплинув на роботу підприємств

Частка працівників, задіяних на підприємствах, які живуть в країнах, де запроваджено карантинні обмеження, за останні два тижні знизилася з 81 до 68 відсотків. У звіті пояснили, що така цифра не демонструє значне погіршення, оскільки в Китаї знову відкривалися великі підприємства і багато людей змогли вийти на роботу. У той же час в інших частинах світу підприємства тільки закривалися через заходи карантину.

На 436 мільйонів підприємствах в світі фіксують серйозні порушення заходів соціального дистанціювання, через що нерідко приймають рішення про повне закриття підприємств.

Ці підприємства працюють в найбільш постраждалих секторах економіки, включаючи близько 232 мільйони в оптовій і роздрібній торгівлі, 111 мільйонів в обробній промисловості, 51 мільйон в сфері готельного і продовольчого обслуговування і 42 мільйони в сфері нерухомості та інших видів комерційної діяльності.