У дводенну подорож на Донбас мали вирушити 120 "слуг народу", проте близько половини не зробили цього.

Про це повідомив у Facebook ветеран “Азову” Олександр Тарнавський.

Тарнавський опитав депутатів, що прямували потягом на Донбас з метою дводенного візиту задля того, щоб дізнатися, яка там наразі ситуація.

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія у коментарі Тарнавському зазначив, що деякі запізнилися на потяг чи прямують з інших областей, але загальна кількість тих, хто поїхав, — понад 100 осіб.

“Ні, є сто. Більше ста людей. І ще люди доїжджають. Мужчіна з Харківської області, дві людини запізнились, на 2 і 4 хвилини, вони зараз доганяють нас на машинах”, — сказав він.

Натомість нардеп тієї ж фракції Святослав Юраш зазначив, що поїхали близько 50 осіб.

“Я не скажу вам точно, але я бачив до ста. Це на два дні, два дні подорожі. Це поїздка розтягнута буде. Я бачив біля 50 ходячи тут в поїзді. Може, ще є, просто я їх не побачив”, — сказав він.

Сам Тарнавський нарахував близько 60 нардепів в потязі.

Раніше у коментарі агентству “Укрінформ” заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що з робочою поїздкою на Донбас вранці 21 жовтня виїхали “близько ста народних депутатів”.

Кравчук також пояснила, чому на Донбас фракція вирушила не в повному складі. За її словами, це “добровільна поїздка”.

Вона також підтвердила, що дехто з нардепів не поїхав за станом здоров’я або через справи, пов’язані з виборами.

“Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів”, – розповіла вона.