Про це повідомив у Facebook ветеран “Азову” Олександр Тарнавський.
Тарнавський опитав депутатів, що прямували потягом на Донбас з метою дводенного візиту задля того, щоб дізнатися, яка там наразі ситуація.
Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія у коментарі Тарнавському зазначив, що деякі запізнилися на потяг чи прямують з інших областей, але загальна кількість тих, хто поїхав, — понад 100 осіб.
“Ні, є сто. Більше ста людей. І ще люди доїжджають. Мужчіна з Харківської області, дві людини запізнились, на 2 і 4 хвилини, вони зараз доганяють нас на машинах”, — сказав він.
Натомість нардеп тієї ж фракції Святослав Юраш зазначив, що поїхали близько 50 осіб.
“Я не скажу вам точно, але я бачив до ста. Це на два дні, два дні подорожі. Це поїздка розтягнута буде. Я бачив біля 50 ходячи тут в поїзді. Може, ще є, просто я їх не побачив”, — сказав він.
Сам Тарнавський нарахував близько 60 нардепів в потязі.
Раніше у коментарі агентству “Укрінформ” заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що з робочою поїздкою на Донбас вранці 21 жовтня виїхали “близько ста народних депутатів”.
Кравчук також пояснила, чому на Донбас фракція вирушила не в повному складі. За її словами, це “добровільна поїздка”.
Вона також підтвердила, що дехто з нардепів не поїхав за станом здоров’я або через справи, пов’язані з виборами.
“Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів”, – розповіла вона.
- Як відомо, поїздку “слуг” напередодні анонсував президент України Володимир Зеленський. Під час виступу з посланням у Верховній Раді він зазначав, що на Донбас мають поїхати 120 депутатів “Слуги народу”, які “почують про ситуацію там не з соціальних мереж, а від наших військових і місцевих жителів”.