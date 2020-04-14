Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-12 квітня 2020 року.
Так, 51 % опитаних висловилися на підтримку ухвалення документа і тільки 17 % – проти. Ще 32 % респондентів не змогли визначитися з відповіддю.
“Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, симпатиків партій “Європейська Солідарність” та “Голос”, – відзначають соціологи.
Під час опитування 40 % респондентів заявили, що знають про те, що нещодавно Парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам.
Ще 27 % щось чули про це, а 31 % опитаних нічого про це не знають.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.
- Раніше Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч поправок.
- Депутат фракції “Слуга народу” Олександр Качура подав звернення до глави редакційної ради національного проєкту “Книга рекордів України” з проханням зафіксувати рекорд за кількістю поправок “антиколомойского” закону.
- Виключений зі “Слуги народу” нардеп Антон Поляков, який подав 6033 правки до “антиколомойського” закону висунув ультиматум Верховній Раді.