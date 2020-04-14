Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-12 квітня 2020 року.

Так, 51 % опитаних висловилися на підтримку ухвалення документа і тільки 17 % – проти. Ще 32 % респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

“Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, симпатиків партій “Європейська Солідарність” та “Голос”, – відзначають соціологи.

Під час опитування 40 % респондентів заявили, що знають про те, що нещодавно Парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам.

Ще 27 % щось чули про це, а 31 % опитаних нічого про це не знають.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.