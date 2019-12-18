Половина українців зізнались, що вірять в існування Святого Миколая, майже третина вірять у Діда Мороза.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг”.

За інформацією з дослідження, кількість українців, які вірять у Святого Миколая, збільшилася з 43 до 50 відсотків з 2018 року.

В той самий час на заході країни у Святого Миколая вірять 58% людей.

76% громадян дарують подарунки рідним на День Святого Миколая. Кількість тих, що дотримуються такої традиції, також збільшилася з 2018 року.

Відзначається, що в Діда Мороза вірить 31% українців. У нього більше вірять жителі півдня країни.

40% опитаних громадян України вважають своїми найулюбленішими святами Різдво й Новий рік, а 7% опитаних більше люблять День Святого Миколая.

За інформацією з дослідження, Новий рік більше люблять на сході, на півдні, і в центрі країни. На заході улюбленим святом вважають Різдво.

Також повідомляється, що майже 80% українців збираються поставити вдома новорічну ялинку. Серед них 40% поставлять живе дерево, а 38% – штучне.

Стало відомо, де похований справжній Санта-Клаус.