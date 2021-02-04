Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 лютого 2021 року.

Так, під час опитування ідею відставки президента Володимира Зеленського та призначення дострокових виборів глави держави підтримали 50% респондентів. Ще 46% висловилися проти.

Ідею розпуску Верховної Ради і дострокові перевибори підтримали 63% опитаних, а проти висловилися – 30%.

Відставку уряду Дениса Шмигаля і призначення нового Кабміну підтримали 62% опитаних. Протилежної думки дотримуються 29% респондентів.

За даними соціологів, протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58% до 63%. А з листопада 2019 року підтримка дострокових виборів ВР зросла на 29%.

За останні два місяці підтримка ідеї відставки президента зросла з 39% до 50% (тобто на 11%), а з травня 2020 року – на 23%.

Підтримка ідеї відставки Кабміну зросла за два місяці з 60% до 62%.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.