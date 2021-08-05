Про це повідомили під час брифінгу в Білому домі.
Координатор Білого дому з боротьби з коронавірусом Джефф Зайєнтс назвав цих сім штатів. Це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама та Міссісіпі.
Приблизно третина нових випадків заражень та ушпиталення внаслідок коронавірусу фіксують у Флориді та Техасі.
Два тижні тому директорка CDC Рошель Валенскі заявляла про те, що штам Delta – це 83% загальної кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.
Протягом останніх двох тижнів кількість ушпиталення зросла на 140%.
Середня кількість нових випадків зараження коронавірусом в липні збільшилась вшестеро. Наразі за добу фіксують приблизно по 80 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Такого не було з лютого. Показники смертності також зросли — з 259 до 360 на добу.
Більшість важких випадків захворювання та летальних випадків — серед невакцинованих громадян.
- Понад 70% американців отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу. Таку мету президент США Джо Байден обіцяв здійснити до 4 липня, однак не вдалося.