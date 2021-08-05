Половина випадків зараження коронавірусом COVID-19 та ушпиталення в США — в семи штатах з найнижчим рівнем вакцинації населення.

Про це повідомили під час брифінгу в Білому домі.

Координатор Білого дому з боротьби з коронавірусом Джефф Зайєнтс назвав цих сім штатів. Це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама та Міссісіпі.

Приблизно третина нових випадків заражень та ушпиталення внаслідок коронавірусу фіксують у Флориді та Техасі.

Два тижні тому директорка CDC Рошель Валенскі заявляла про те, що штам Delta – це 83% загальної кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.

Протягом останніх двох тижнів кількість ушпиталення зросла на 140%.

Середня кількість нових випадків зараження коронавірусом в липні збільшилась вшестеро. Наразі за добу фіксують приблизно по 80 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Такого не було з лютого. Показники смертності також зросли — з 259 до 360 на добу.

Більшість важких випадків захворювання та летальних випадків — серед невакцинованих громадян.