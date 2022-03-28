Начальник штабу полку "Азов", капітан Богдан Кротевич розповів про ситуацію в Маріуполі станом на 28 березня 2022 року, загрози та можливі наслідки захоплення міста, а також шляхи деблокади.

Про це повідомляє пресслужба полку “Азов“.

Він зазначив, що на цей момент декілька кварталів знаходяться під контролем окупантів.

“Тактика ворога в місті полягає в тому, що заїжджають танки, знищують будівлі від верхнього до першого поверху, незалежно від того, знаходяться там наші війська, чи ні. Потім вони закидають, як м’ясом, своєю піхотою позиції. Противник зазнає великих втрат у техніці та піхотній силі, проте ресурси в них великі. Кожного дня противник втрачає від взводу до роти живої сили та стабільно близько 4 танків знищують наші сили у Маріуполі. Авіація та артилерія противника працює майже завжди в глибину по жилих кварталах – без будь-яких логічних пояснень їх дій. На цей момент 70-80% міста знищено”, – зауважив Кротевич.

Начштабу полку наголосив, що російські пропагандисти використовують мешканців Маріуполя для створення постановочних відео. Після того, як ворожі війська знищують цілі квартали Маріуполя, заїжджають пропагандисти з камерами, роздають шоколадки та бутерброди голодним людям, щоб показати, які вони “визволителі”.

Богдан Кротевич відзначив, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога як основний тиловий пункт постачання.

За його словами, на цей момент основним тиловим пунктом постачання південного угрупування противника є морський порт Бердянська, по якому був завданий удар з української сторони та знищений великий десантний корабель “Саратов” та пару малих десантних кораблів. Противник зрозумів, що Бердянський морський порт перебуває в зоні ураження наших сил. Він вважає, що остаточним розв’язанням цієї проблеми для окупантів буде захоплення Маріуполя з його морським портом.

Окрім цього, Кротевич висловив переконання у тому, що для деблокади Маріуполя потрібно сформувати 2-3 батальйонно-тактичні групи чисельністю до 1500 бійців.