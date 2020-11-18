Більшість республіканців впевнені, що Дональд Трамп “законно виграв” вибори президента США, але його результати “вкрали” шляхом масштабних фальсифікацій.

Про це свідчать дані нового опитування Reuters/Ipsos.

Так, 73% опитаних республіканців визнали, що Байден переміг на виборах. Лише 5% респондентів заявили, що переміг Трамп.

Однак республіканці сумніваються у законності перемоги Байдена. Половина з них впевнена, що його результат пов’язаний із фальсифікаціями.

52% республіканців заявили, що Трамп “переміг законно”, а 29% впевнені, що законною є перемога Байдена.

68% республіканців стурбовані тим, що вибори начебто були сфальсифіковані. Однак сумніви щодо чесності виборів є у 16% демократів та третини респондентів, які не відносять себе до жодної партії.

55% ​​дорослого населення США впевнені, що президентські вибори були “законними і чесними”. 28% опитаних американців впевнені, що результати виборів є сфальсифікованими та незаконними.