Про це свідчать дані нового опитування Reuters/Ipsos.
Так, 73% опитаних республіканців визнали, що Байден переміг на виборах. Лише 5% респондентів заявили, що переміг Трамп.
Однак республіканці сумніваються у законності перемоги Байдена. Половина з них впевнена, що його результат пов’язаний із фальсифікаціями.
52% республіканців заявили, що Трамп “переміг законно”, а 29% впевнені, що законною є перемога Байдена.
68% республіканців стурбовані тим, що вибори начебто були сфальсифіковані. Однак сумніви щодо чесності виборів є у 16% демократів та третини респондентів, які не відносять себе до жодної партії.
55% дорослого населення США впевнені, що президентські вибори були “законними і чесними”. 28% опитаних американців впевнені, що результати виборів є сфальсифікованими та незаконними.
- Чинний президент США Дональд Трамп звільнив директора Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) Кріса Кребса, який спростовував суперечливі й недоведені твердження про можливу фальсифікацію результатів президентських виборів 2020 року.
- Після виборів-2020 президент США Дональд Трамп відправив у відставку міністра оборони Марка Еспера.
- Згодом адміністрація Дональда Трампа усунула кількох найвищих посадовців міністерства оборони, замінивши їх лояльнішими до президента.