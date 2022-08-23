Про це пише DW.
Вже у липні загрозу посухи виявлено на 46% території Євросоюзу.
“Сильна посуха, на яку з початку року страждає велика кількість регіонів Європи, з початку серпня поширилася на нові території і посилилася”, – зазначили у звіті, підготовленому за дорученням Європейської комісії.
Серед регіонів, котрі сильніше за інші постраждалі від відсутності опадів, — частина Португалії, вся Іспанія, південь Франції, середня частина Італії, південь Німеччини, а також великий регіон, що охоплює Словаччину, Угорщину та Румунію.
У середині серпня дощі у низці регіонів дещо пом’якшили посушливі умови, але грози завдали збитків у деяких областях і, можливо, обмежили позитивний вплив опадів, пишуть експерти. Після тривалого періоду аномальної посухи очікують із серпня по жовтень на більшій частині ЄС “умови, що наближаються до нормальних”. Можливо, цього буде недостатньо для повного відновлення після минулих місяців, але в багатьох місцях пом’якшить критичний стан, зазначили автори звіту.
За їхніми даними, у західних середземноморських регіонах теплі та сухі умови на рівні вище середнього можуть зберегтися до листопада. Тому експерти не відкидають продовження посухи в окремих регіонах Іспанії та Португалії. Передбачається, що аномально спекотна та суха погода призведе до втрат урожаю. Особливо можуть постраждати літні культури, зокрема, кукурудза, соя та соняшник.
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