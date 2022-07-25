Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від +24 до +31 градусів. Вночі — від 12 до 16 С°.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 15..18 С°. Протягом дня буде хмарно з проясненням, і лише в Полтавській області дощитиме.

На півночі температура вдень буде +23…+26 градусів, вночі – від +14 до +16 градусів вище нуля. У Чернігівській і Сумській областях можливі опади у вигляді дощу, на решті території буде хмарно з проясненням.

У східних областях дощитиме. Удень буде від +25 до +29 градусів, вночі – 15..18 С°.

Будуть опади і на півдні; удень температура повітря буде від +26 до + 31 градусів. Вночі температура буде від +17 до +20 градусів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +24..+26 градусів, вночі – від 14 до 16 градусів, без опадів.