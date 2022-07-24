Сьогодні, 24 липня, у північних, західних і частково центральних областях можливі дощі та грози, у східних і південних буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні будуть грози. Температура повітря коливатиметься від +24 до +31 градусів. Вночі — від 15 до 20 С°.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +26 до +31 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 13..17 С°. Можливі опади у вигляді дощів і гроз у Вінницькій і Черкаській областях. На решті території хмарно з проясненням.

На півночі температура вдень буде +25…+30 градусів, вночі – від +15 до +18 градусів вище нуля, по всіх областях можливі грози.

У східних областях буде без опадів. Удень буде від +25 до +31 градусів, вночі – 15..17 С°.

Буде сухо і на півдні; удень температура повітря буде від +30 до + 33 градусів. Вночі температура буде від +15 до +19 градусів. Витинком буде Крим, там буде найпрохолодніше: удень від 27 до 29 градусів тепла, вночі – від 16 до 19 С°.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +29..+31 градусів, вночі – від 16 до 18 градусів, можливі опади у вигляді грози.