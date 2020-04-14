Влада Польщі анонсували поетапний вихід з карантину з 19 квітня. "Масочний режим" для громадян почне діяти 16 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє RMF24.

Він пояснив, що з 19 квітня Польща почне поступово “розморожувати економіку”.

Міністр зазначив, що введені заходи карантину і соціального дистанціювання виявилися ефективними, але їх ціна була занадто високою для економіки країни. Також, за його словами, якби не карантин, то в Польщі зараз були б десятки тисяч хворих.

З 16 квітня почне діяти “масковий режим” для громадян. Він передбачає, що в місцях масового скупчення людей слід прикривати чим-небудь рот і ніс. Це не обов’язково повинна бути маска.

З 19 квітня ослаблення карантину торкнеться магазинів. Якщо раніше в магазини пускали в три рази більше відвідувачів, ніж вільних кас, то тепер норму відвідування вимірюватимуть квадратурою торгової площі. Якщо раніше в магазин, де працює п’ять кас, пускали 15 осіб, тобто по три на кожну касу, то тепер кількість відвідувачів обмежуватимуть відповідно до площі магазину.

Також планується відкрити перукарні та салони краси з конкретними обмеженнями щодо прийому клієнтів.

Буде відкрито магазини одягу, якщо продавець зможе забезпечити відстань між клієнтами в 2 метри.

Згідно з останніми даними, в Польщі 7,5 тис пацієнтів з діагностованим коронавірусом. З них 251 – помер. За добу фіксується близько 100 випадків зараження. З початку епідемії в країні одужали і виписані з лікарень 618 пацієнтів.