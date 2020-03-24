У Польщі вводять обмеження на пересування по вулицях через коронавірус до 11 квітня.

Про це повідомляє польська медіа компанія rmf24.

“Ми вводимо додаткові обмеження, в тому числі – на пересування”, – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецкій на спільній прес-конференції з міністром охорони здоров’я Лукашем Шумовського.

Нові обмеження будуть діяти з 24 березня до 11 квітня.

Моравецкій поінформував, введення додаткових обмежень в Польщі зумовлено необхідністю боротьби з коронавірусом.

“Ми бачимо, що необхідно контролювати поширення (коронавірусу – ред.) і запобігати ситуації, щоб не допустити того, що ми спостерігаємо щодня в Іспанії чи Франції”, – сказав він.