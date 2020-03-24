Про це повідомляє польська медіа компанія rmf24.
“Ми вводимо додаткові обмеження, в тому числі – на пересування”, – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецкій на спільній прес-конференції з міністром охорони здоров’я Лукашем Шумовського.
Нові обмеження будуть діяти з 24 березня до 11 квітня.
Моравецкій поінформував, введення додаткових обмежень в Польщі зумовлено необхідністю боротьби з коронавірусом.
“Ми бачимо, що необхідно контролювати поширення (коронавірусу – ред.) і запобігати ситуації, щоб не допустити того, що ми спостерігаємо щодня в Іспанії чи Франції”, – сказав він.
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