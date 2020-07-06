Про це повідомила прес-служба ДПСУ.
Уточнюється, що о першій годині ночі, 6 липня, на кордоні з Польщею був відкритий автомобільний пункт пропуску “Грушів-Будомєж”. До ранку його вже перетнули 74 пасажири.
Повідомляється, що українські прикордонники відновили роботу пропускного пункту відразу ж після того, як це стало можливим з польської сторони.
Станом на даний момент на кордоні з Польщею не здійснюється пропуск в пунктах “Угринів”, “Смільниця” і “Устилуг”. Їх робота також відновиться відразу ж після того, коли запрацюють пропускні пункти з польської сторони.
В ДПСУ повідомили, що пункти пропуску, відкриті на даний момент на кордоні з державами Європейського Союзу, дозволяють забезпечити ритмічний пропуск всього пасажиро-транспортного потоку.
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