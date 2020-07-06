У Державній прикордонній службі заявили про відкриття ще одного пропускного пункту на кордоні з Польщею.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Уточнюється, що о першій годині ночі, 6 липня, на кордоні з Польщею був відкритий автомобільний пункт пропуску “Грушів-Будомєж”. До ранку його вже перетнули 74 пасажири.

Повідомляється, що українські прикордонники відновили роботу пропускного пункту відразу ж після того, як це стало можливим з польської сторони.

Станом на даний момент на кордоні з Польщею не здійснюється пропуск в пунктах “Угринів”, “Смільниця” і “Устилуг”. Їх робота також відновиться відразу ж після того, коли запрацюють пропускні пункти з польської сторони.

В ДПСУ повідомили, що пункти пропуску, відкриті на даний момент на кордоні з державами Європейського Союзу, дозволяють забезпечити ритмічний пропуск всього пасажиро-транспортного потоку.