У Польщі з 4 травня заплановано послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у середу, що Польща відкриє готелі та торгові центри 4 травня. Крім того, влада розгляне можливість відкриття дошкільних установ з 6 травня.

Заходів буде вжито в рамках послаблення обмежень, що були введені для боротьби з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Польща почала послаблювати деякі обмеження на початку квітня. Зокрема, правила під час перебування покупців у магазинах стали менш жорсткими.

У середу в Польщі, де проживає 38 мільйонів людей, зафіксовано 12 415 випадків і 606 смертей від COVID-19.