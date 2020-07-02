Про це йдеться на сайті Прикордонної служби Польщі.
У польській прикордонній службі зазначили, що після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС відсутній санітарний контроль та обов’язок проходити карантин для новоприбулих.
При цьому на зовнішньому кордоні ЄС продовжують діяти обмеження, зокрема щодо обов’язкового карантину.
Також на кордоні з Україною, Білоруссю і Росією в’їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах; з України – в Дорогуське (з української сторони – Ягодин), Корчеву (з української сторони – Краковець), Гребенне (з української сторони – Рава-Руська) – і Медику (з української сторони – Шегині).
Крім того, у переліку категорії осіб, які можуть перетнути польський кордон без карантину, крім громадян Польщі, – пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний політ з аеропорту, розташованого на території: Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Республіки Албанія, Республіки Корея і України .
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