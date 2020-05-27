Про це повідомляє Polskie radio.

Уточнюється, що в Польщі хочуть відмовитися від російського газу вже в 2022 році.

Відзначається, що в даний момент саме російський газ покриває 60% внутрішнього попиту в Польщі. Однак ще чотири роки тому показник становив 87%.

За словами голови Польської нафтогазової компанії, для того, щоб відмовитися від російського газу, країна розвиває газопорт в Свиноустьє, а вже з 2022 року, економіка держави може бути звільнена від поставок газу з Росії.

Уточнюється, що новий газопорт зможе допомогти імпортувати близько 8,5 млрд кубометрів газу в рік. В даний момент потужність терміналу становить 5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, вирішено перенести на більш пізній термін.