Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
При цьому, пункти пропуску на кордоні будуть відкриті, і іноземці зможуть покинути країну.
Міжнародне авіа та залізничне сполучення буде призупинено в ніч з 14 на 15 березня.
За словами прем’єр-міністра, випадки захворювання коронавірусом в Польщі були привезені ззовні, тому влада вживає настільки радикальні заходи, щоб вірус і далі “хвилями” не проникав в країну.
При цьому, дефіциту товарів в країні бути не повинно, так як вантажні перевезення здійснюватимуть в звичайному режимі. Внутрішнє авіа та залізничне сполучення також залишиться без змін.
Польський кордон також буде відкрито для самих поляків, які будуть повертатися в країну на особистих автомобілях. Але після перетину кордону вони зобов’язані пройти 14-денний карантин.
У торгових центрах працюватимуть тільки продовольчі магазини, банки, аптеки, магазини із засобами особистої гігієни.
Ресторани, клуби, паби, бари і казино також буде закрито. Масові зібрання обмежать до 50 людей.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.