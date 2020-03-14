У Польщі прийняли рішення призупинити міжнародне залізничне і авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд в країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

При цьому, пункти пропуску на кордоні будуть відкриті, і іноземці зможуть покинути країну.

Міжнародне авіа та залізничне сполучення буде призупинено в ніч з 14 на 15 березня.

За словами прем’єр-міністра, випадки захворювання коронавірусом в Польщі були привезені ззовні, тому влада вживає настільки радикальні заходи, щоб вірус і далі “хвилями” не проникав в країну.

При цьому, дефіциту товарів в країні бути не повинно, так як вантажні перевезення здійснюватимуть в звичайному режимі. Внутрішнє авіа та залізничне сполучення також залишиться без змін.

Польський кордон також буде відкрито для самих поляків, які будуть повертатися в країну на особистих автомобілях. Але після перетину кордону вони зобов’язані пройти 14-денний карантин.

У торгових центрах працюватимуть тільки продовольчі магазини, банки, аптеки, магазини із засобами особистої гігієни.

Ресторани, клуби, паби, бари і казино також буде закрито. Масові зібрання обмежать до 50 людей.