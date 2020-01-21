Офіційна Варшава закликає президента Росії Володимира Путіна не використовувати тему Голокосту для "політичних ігор" у рамках майбутнього форуму в Ізраїлі.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

Уточнюється, що з відповідною заявою виступив заступник голови польського МЗС Шимон Шінковскій вел Сеньк.

“Закликаємо президента Російської Федерації не використовувати пам’ять про жертв Голокосту для політичних ігор”, – сказав він.

Також в Польщі наголошують, що президент Дуда вважає, що Володимир Путін використовує майбутні заходи в інтересах агресивної політики Росії проти Польщі.

“Напевно, це дасть Путіну можливість здійснювати подальші спроби переконувати у власній версії історії, причинах і перебігу Другої світової війни та легітимізуватиме дії Росії на міжнародній арені”, – говорить Шінковскій вел Сеньк.

Крім того, в польському МЗС ще раз заявили, що Дуда не поїде до Єрусалима, бо не хоче вислуховувати зневажливі висловлювання у бік Польщі, не маючи при цьому можливості відповісти на них у своєму особистому виступі.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський анонсував свій перший офіційний візит до Ізраїлю. Він пройде на 75-му річницю визволення концтабору Аушвіц.