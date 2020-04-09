Про це повідомляє прес-служба канцелярії голови уряду в Twitter.

Уточнюється, що заборона на роботу торгових центрів, перукарень, кінотеатрів і косметичних центрів діятиме в Польщі до 19-го квітня.

Також ще на 7 днів були продовжені обмеження щодо допустимої кількості людей в магазинах. Будівельні магазини будуть закриті у вихідні дні.

Водночас заняття в школах і заборону на міжнародне повітряне й залізничне сполучення Польща продовжує до 26-го квітня.

“Ми також продовжуємо закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль і обов’язковий карантин”, – заявив прем’єр-міністр Матуеш Моравецкій.

За словами голови уряду, деякі з обмежень діятимуть ще довше.

Відзначається, що станом на сьогодні в Польщі підтверджено 5341 випадок інфікування коронавірусом і 164 смерті від COVID-19.