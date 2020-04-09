Про це повідомляє прес-служба канцелярії голови уряду в Twitter.
Уточнюється, що заборона на роботу торгових центрів, перукарень, кінотеатрів і косметичних центрів діятиме в Польщі до 19-го квітня.
Також ще на 7 днів були продовжені обмеження щодо допустимої кількості людей в магазинах. Будівельні магазини будуть закриті у вихідні дні.
Водночас заняття в школах і заборону на міжнародне повітряне й залізничне сполучення Польща продовжує до 26-го квітня.
“Ми також продовжуємо закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль і обов’язковий карантин”, – заявив прем’єр-міністр Матуеш Моравецкій.
За словами голови уряду, деякі з обмежень діятимуть ще довше.
Відзначається, що станом на сьогодні в Польщі підтверджено 5341 випадок інфікування коронавірусом і 164 смерті від COVID-19.
- Як повідомлялося раніше, 14 березня уряд Польщі вирішив закрити кордони для іноземців на 10 днів.
- У середу, 25 березня, було прийнято рішення стосовно продовження дії обмеження ще на 20 днів. Кордони країни будуть закриті для іноземних громадян до середини квітня.