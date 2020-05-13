Про це повідомляє польський канал RMF24.
Уточнюється, що Польща не скасовуватиме контроль на кордонах з країнами Європейського Союзу як мінімум до 12 червня. До цього моменту також будуть обмеження на в’їзд іноземців в країну.
Відповідне розпорядження на наступні 30 днів було підписано міністром внутрішніх справ Маріушем Камінським.
“Прикордонний контроль на внутрішньому кордоні (з Німеччиною, Литвою, Чехією і Словаччиною) продовжений ще на 30 днів: з 14 травня по 12 червня. Як і зараз кордон можна буде перетнути тільки в певних місцях”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що з початку карантину в Польщі вже четвертий раз продовжують термін дії контролю на кордонах.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.