Про це повідомляє польське видання Onet.pl.
“У зв’язку з епідемією у Республіці Польща, необхідно продовжити період заборони на міжнародні авіарейси”, – йдеться у розпорядженні Ради міністрів.
У документі визначається, що заборона на міжнародні авіарейси продовжиться до 16 червня.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, загалом від початку епідемії у Польщі коронавірусом інфікувалися 25669 людей, з яких 1143 особи померли та 12641 людина одужала.
Як відомо, 14 березня в Польщі прийняли рішення призупинити міжнародне залізничне і авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в’їзд в країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.
- У Польщі призначили дату президентських виборів.