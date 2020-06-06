У Польщі продовжили заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення, запроваджену через епідемію в країні, до 16 червня.

Про це повідомляє польське видання Onet.pl.

“У зв’язку з епідемією у Республіці Польща, необхідно продовжити період заборони на міжнародні авіарейси”, – йдеться у розпорядженні Ради міністрів.

У документі визначається, що заборона на міжнародні авіарейси продовжиться до 16 червня.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, загалом від початку епідемії у Польщі коронавірусом інфікувалися 25669 людей, з яких 1143 особи померли та 12641 людина одужала.

Як відомо, 14 березня в Польщі прийняли рішення призупинити міжнародне залізничне і авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в’їзд в країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.