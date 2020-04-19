Уряд Польщі через епідемію коронавірусу в автоматичному порядку продовжив легальні терміни перебування іноземців у країні, і українців в тому числі.

Про це пише польське видання Gazeta Prawna.

Так, 17 квітня, вступив в дію новий закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії коронавируса. При цьому їм не потрібно подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.

Легальність перебування на території Польщі буде продовжена на підставі:

шенгенської візи;

в рамках безвізового руху;

візи, виданої іншою країною Шенгенської зони (включаючи довгострокову візу, термін перебування відповідно до якої перевищує 90 днів);

дозволу на проживання, виданого іншою державою зони Шенген;

довгострокової візи, виданої іншою державою-членом ЄС, яка не є державою Шенгенської зони, якщо відповідно до положень законодавства Європейського союзу вона дає право перебувати на території Польщі;

дозволу на проживання, виданого іншою державою-членом ЄС, яка не є державою Шенгенської зони, якщо відповідно до положень законодавства Європейського союзу воно дає право на перебування на території Польщі.

Також продовжено дозволи на роботу і сезонну роботу.

Які іноземці зараз можуть в’їжджати на територію Польщі:

Іноземці, які є дітьми громадян Польщі або перебувають під постійним піклуванням громадян Польщі;

іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянином / громадянкою Польщі;

іноземці, які мають “карту поляка”;

керівники дипломатичних представництв та члени їх сім’ї;

іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Польщі;

іноземці, які мають право працювати на території Польщі;

іноземці, які керують транспортним засобом, використовується для перевезення вантажів.

Варто зазначити, що продовження термінів перебування стосується не тільки українців, а й усіх іноземців.