Про це пише польське видання Gazeta Prawna.
Так, 17 квітня, вступив в дію новий закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії коронавируса. При цьому їм не потрібно подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.
Легальність перебування на території Польщі буде продовжена на підставі:
- шенгенської візи;
- в рамках безвізового руху;
- візи, виданої іншою країною Шенгенської зони (включаючи довгострокову візу, термін перебування відповідно до якої перевищує 90 днів);
- дозволу на проживання, виданого іншою державою зони Шенген;
- довгострокової візи, виданої іншою державою-членом ЄС, яка не є державою Шенгенської зони, якщо відповідно до положень законодавства Європейського союзу вона дає право перебувати на території Польщі;
- дозволу на проживання, виданого іншою державою-членом ЄС, яка не є державою Шенгенської зони, якщо відповідно до положень законодавства Європейського союзу воно дає право на перебування на території Польщі.
Також продовжено дозволи на роботу і сезонну роботу.
Які іноземці зараз можуть в’їжджати на територію Польщі:
- Іноземці, які є дітьми громадян Польщі або перебувають під постійним піклуванням громадян Польщі;
- іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянином / громадянкою Польщі;
- іноземці, які мають “карту поляка”;
- керівники дипломатичних представництв та члени їх сім’ї;
- іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Польщі;
- іноземці, які мають право працювати на території Польщі;
- іноземці, які керують транспортним засобом, використовується для перевезення вантажів.
Варто зазначити, що продовження термінів перебування стосується не тільки українців, а й усіх іноземців.
- Раніше повідомлялося, що у Польщі планують відкрити для відвідування парки і лісопаркові зони з наступного понеділка.