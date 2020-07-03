Про це йдеться у розпорядженні Міністерства внутрішніх справ Польщі.
Згідно з документом, Україну вилучили з переліку країн поза межами ЄС, авіапасажири яких при в’їзді в Польщу звільняються від обов’язкової самоізоляції.
Також в розпорядженні додали нові категорії осіб, які звільняються від проходження карантину після перетину кордону.Обов’язкова самоізоляція скасовується для студентів, слухачів закладів післядипломної освіти та аспірантів, але за умови документального підтвердження факту навчання у Польщі. Крім того, від карантину звільняються вчені, які проводять наукову чи дослідницьку роботу.
Під карантин не підпадають і члени дипмісій, представники міжнародних організацій та члени їхніх сімей, громадяни ЄС та їхні родичі, а також громадяни інших країн ЄС, які прямують через Польщу транзитом.
Нагадаємо, 2 липня стало відомо про скасування обов’язкового карантину для українців, які прибувають літаком.
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