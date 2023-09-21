28 вересня Рада Європейського союзу за рекомендацією Єврокомісії повинна продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року. Продовження директиви не вимагає одноголосного голосування й може бути затверджене більшістю.
російсько-українська війна
28 вересня Рада Європейського союзу за рекомендацією Єврокомісії повинна продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року. Продовження директиви не вимагає одноголосного голосування й може бути затверджене більшістю.