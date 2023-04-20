У Польщі будують власну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони, спираючись на досвід України.

Про це інформує PAP з посиланням на слова міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

За словами міністра оборони Польщі, країна вже дуже далеко просунулася у розбудові багаторівневої системи ППО/ПРО. Відтак у навчаннях у Радомі використовувалися ЗРК Patriot (в межах системи “Вісла”), пускові установки iLauncher з ракетами CAMM (система “Нарва”), а також елементи системи “Піліца”.

Крім того, на озброєнні Польщі вже є західні установки Patriot та британські ракети CAMM, а також польські системи протиповітряної та протиракетної оборони Piorun та системи протидії дронам.

За словами Маріуша Блащака, метою розбудови ППО та ПРО є створення окремих рівнів системи ППО, аби вони були інтегровані таким чином, щоб становили “справді цілісну систему”.

“Досвід України у війні з Росією відіграє справді важливу роль у створенні польської системи ППО”, – зазначив Маріуш Блащак.

А також додав, що Польща відійшла від пострадянської системи організації, де за ППО/ПРО відповідали підрозділи як у повітряних, так і в сухопутних силах. Міністр підкреслив, що триває процес відмови від старої пострадянської техніки, на озброєнні з’являються американські ЗРК Patriot, британські CAMM, а також польські ПЗРК Piorun й системи протидії дронам.

Крім того, нещодавно Маріуш Блащак повідомив, що Польща хоче відкрити навчальний центр для тренувань на ракетних системах HIMARS на своїй території.

“Ми хочемо, щоб у Польщі було створено “академію HIMARS”, де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи”, – зазначив очільник Міноборони Польщі. За словами міністра оборони Польщі, перші HIMARS прибудуть до Польщі пізніше цього року.

Також нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на території країни планують побудувати склади озброєнь для кількох тисяч одиниць військової техніки НАТО. Варшава має на меті підвищити безпеку країни.

Країна планує зміцнити трансатлантичне партнерство, коли відносини ЄС та США будуть в пріоритеті, під час головування Польщі в Європейському союзі. За словами Моравецького, безпека країни ґрунтується на економічному співробітництві та співробітництві в галузі оборони.

Прем’єр розраховує, що під час візиту до США обидва пункти буде зміцнено.

“Я не тільки відвідаю заводи з виробництва озброєнь, а й поговорю про фінансові питання. Усім відомо, що саме замовлення – це не найскладніше, найскладніше – налагодити фінансування, щоб мати можливість виконати замовлення вчасно. Такі переговори відбуватимуться на американському фінансовому ринку, і я в них братиму участь”, – додав Моравецький.

Також Варшава разом із США створить логістичні комплекси та об’єкти для обладнання.

“Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та в інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку”, – додав прем’єр.