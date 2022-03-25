Польща, Чехія та Словенія підготували план дій з 10 пунктів, які Європейський Союз має виконати задля припинення війни в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у матеріалі, опублікованим Politico.

“Минув місяць, як Росія розпочала повний наступ на Україну. Відтоді Захід запровадив чотири пакети санкцій проти Росії, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко”, — зазначив Моравецький.

На тлі цього Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів для підтримки України та припинення війни.

Згідно з планом необхідно:

відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів,

запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві,

повністю зупинити російську пропаганду в Європі,

заблокувати російські кораблі в європейських портах,

запровадити таку ж блокаду автомобільного транспорту в Росію та з Росії,

запровадити санкції не лише щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища,

зупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в’їхати до ЄС – російський народ мусить зрозуміти, що він отримує наслідки через цю війну,

запровадити санкції проти всіх членів путінської партії “Єдина Росія”,

запровадити повну заборону на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях,

виключити Росію з усіх міжнародних організацій — не можна сидіти за одним столом зі злочинцями.

“У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами”, — наголосив прем’єр-міністр Польщі.

За його словами, якщо європейці хочуть відновити мир, Путін мусить знати, де червона лінія — лінія, яку він не може перетнути. Те, що Росія має ядерний арсенал, не може бути приводом для пасивності. Потрібно усвідомлювати цю загрозу, але вона не може стримувати. Інакше Путін піде тільки далі.

“Що ми робитимемо, якщо Путін наступного разу потягнеться до Кишинева, столиці Молдови? Або якщо він нападе на Вільнюс та Варшаву? Що, якщо він захоче окупувати Гельсінкі? Чи почнемо ми ставитися до цієї загрози серйозно лише тоді, коли він пошле танки на Берлін? Лінія має бути проведена, і вона має бути проведена зараз”, — додав Моравецький.