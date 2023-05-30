Польща активно долучилася до порятунку українських дітей депортованих до РФ. Країна бере участь в акції, організованій спільно з Єврокомісією.

Джерело: PolskieRadio

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники.

На пресконференції міністр у справах Європейського Союзу Шимон Шинковський вель Сенк зауважив, що реабілітація дітей під час війни є делікатною справою, додавши, що в багатьох ситуаціях це довготривалий процес.

Нині Польща пропонує Україні конкретну допомогу.

Ми запропонували нашу допомогу владі у Києві. Зокрема мова про цифрове стеження та ідентифікацію депортованих дітей, а також тих, хто є відповідальним за їх депортацію. Розвиток засобів для повідомлення інформації про депортованих дітей, а також допомогу в накопиченні даних ДНК і біометричних даних таких дітей”, – зазначив міністр.

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РФ викрала з України 19 500 дітей. Наразі лише 369 з них вдалося повернути.

Зокрема, згідно з даними, 2 тисячі дітей відправили в табори для “перевиховання” в Білорусі. Нині Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому вивезенні українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.

Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.

Раніше 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.