Джерело: PolskieRadio
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники.
На пресконференції міністр у справах Європейського Союзу Шимон Шинковський вель Сенк зауважив, що реабілітація дітей під час війни є делікатною справою, додавши, що в багатьох ситуаціях це довготривалий процес.
Нині Польща пропонує Україні конкретну допомогу.
Ми запропонували нашу допомогу владі у Києві. Зокрема мова про цифрове стеження та ідентифікацію депортованих дітей, а також тих, хто є відповідальним за їх депортацію. Розвиток засобів для повідомлення інформації про депортованих дітей, а також допомогу в накопиченні даних ДНК і біометричних даних таких дітей”, – зазначив міністр.
РФ викрала з України 19 500 дітей. Наразі лише 369 з них вдалося повернути.
Зокрема, згідно з даними, 2 тисячі дітей відправили в табори для “перевиховання” в Білорусі. Нині Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому вивезенні українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.
Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.
Раніше 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.
- Російський президент Володимир Путін затвердив так званий “порядок проживання в РФ” для українців на тимчасово окупованих територіях, що передбачає депортацію мешканців, котрі до 1 липня 2024 року відмовлятимуться приймати російське громадянство.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації з подальшою “русифікацією”.
- 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.