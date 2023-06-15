Джерело: начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

“Інгулець Дар’ївської громади, маю чудову новину! У відбудові населеного пункту допоможуть наші надійні друзі – поляки. Про це домовився з Бартошем Ціхоцкі, послом Республіки Польща в Україні. Він підтвердив, що Польща готова взяти шефство над Інгульцем”, – йдеться у дописі.

Також Прокудін повідомив, що у цьому селі вже тривають відновлювальні роботи. З 13 червня Інгулець з газопостачанням, а вчора енергетики оперативно підʼєднали село до електропостачання.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Катастрофічність наслідків техногенної катастрофи такого масштабу складно перебільшити.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.

Наслідки підриву Каховської ГЕС можуть мати не тільки національний, а й міждержавний характер. Директор з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк зазначив, що дуже важко оцінити наслідки, але вони будуть вимірюватися величезними масштабами.

Голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу заявив, що підрив Каховської ГЕС російськими окупантами призведе до додаткового зростання інфляції на 0,3 відсоткових пункти.

Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.

Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС затоплено Національний природний парк “Нижньодніпровський”.

Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву росіянами Каховської дамби сягнули 150-160 млрд грн, проте точні дані можна буде визначити після деокупації територій.