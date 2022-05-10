На тлі паливної кризи в Україні, польські партнери допоможуть українцям з постачанням продукції.

Про це повідомляє Biznes Wprost.

Відповідне рішення ухвалили учасники форуму з питань енергетичної безпеки України, де була присутня Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з домовленістю пальне постачатимуть в Україну через порти Гданська та Свіноуйсьце.

Також за словами Свириденко, Польща може постачати понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Однак, за її даними, за останній місяць обсяг надходжень склав лише 60 тисяч тонн.

Під час зустрічі зокрема вдалося синхронізувати графіки рух Укрзалізниці та польської PKP, для надходження палива.