Польща допоможе Україні подолати кризу з пальним та забезпечить додаткове постачання нафтопродуктів через власні порти.

Про це пише польське видання Wprost.

У Варшаві відбулася нарада з питань енергетичної безпеки України. Зустріч пройшла під головуванням віце-прем’єр-міністра, міністра держмайна Яцека Сасіна, міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністерки клімату та навколишнього середовища Анни Москової. Також взяли участь міністри енергетики Литви та Румунії. Своїх представників направило і Міжнародне енергетичне агентство.

За результатами зустрічі вирішено, що Польща допоможе Україні подолати кризу з пальним та забезпечить додаткове постачання нафтопродуктів через власні порти.

Йдеться про постачання з портів Гданськ та Свіноуйсьце. “Ми бачимо велику готовність з боку Польщі допомогти нам вирішити цю паливну кризу”, зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Польща є майже 100% імпортером сирої нафти та значною мірою імпортером готової продукції нафтохімії.

“Є такі прозаїчні труднощі, як різна колія між Польщею та Україною. Тому необхідне ефективне перевантаження транспорту”, – заявив віце-прем’єр-міністр Яцек Сасін.

Раніше Україна та Польща досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення пального.

Окрім цього, польський концерт Orlen підписав контракт з саудівською компанією Saudi Aramco, що дозволить країні не лише повністю відмовитися від російської нафти, а й ділитися нею з сусідами.