Про це пише польське видання Wprost.
У Варшаві відбулася нарада з питань енергетичної безпеки України. Зустріч пройшла під головуванням віце-прем’єр-міністра, міністра держмайна Яцека Сасіна, міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністерки клімату та навколишнього середовища Анни Москової. Також взяли участь міністри енергетики Литви та Румунії. Своїх представників направило і Міжнародне енергетичне агентство.
За результатами зустрічі вирішено, що Польща допоможе Україні подолати кризу з пальним та забезпечить додаткове постачання нафтопродуктів через власні порти.
Йдеться про постачання з портів Гданськ та Свіноуйсьце. “Ми бачимо велику готовність з боку Польщі допомогти нам вирішити цю паливну кризу”, зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Польща є майже 100% імпортером сирої нафти та значною мірою імпортером готової продукції нафтохімії.
“Є такі прозаїчні труднощі, як різна колія між Польщею та Україною. Тому необхідне ефективне перевантаження транспорту”, – заявив віце-прем’єр-міністр Яцек Сасін.
Раніше Україна та Польща досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення пального.
Окрім цього, польський концерт Orlen підписав контракт з саудівською компанією Saudi Aramco, що дозволить країні не лише повністю відмовитися від російської нафти, а й ділитися нею з сусідами.
- Нагадаємо, Уряд Польщі передав Україні понад 200 танків Т-72, що достатньо для формування двох бригад. Також українці отримали декілька десятків бойових машин піхоти.
- У травні в Україні спостерігатиметься гострий дефіцит бензину. Ймовірно, у червні ситуація поліпшиться, адже наразі налагоджується процес постачання палива з Європи.
- На українських АЗС вже тиждень спостерігається дефіцит бензину. Автозаправні станції, де ще можна придбати пальне, продають його в обмеженій кількості або ж тільки за спеціальними талонами.