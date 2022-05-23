Про це заявила міністерка клімату та довкілля Польщі Анна Москва.
Політик зазначила, що російська агресія підтвердила рішучість польського уряду повністю ліквідувати залежність від газу з РФ. Тому Польща денонсувала міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу.
“Ми завжди знали, що “Газпром” не є надійним партнером”, – написала вона в Twitter.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що поляки не будуть платити за енергоресурс у рублях на вимогу РФ, що суперечить договору.
Трубопровід “Ямал-Європа” тягнеться через Росію й Білорусь до Польщі та Німеччини. З початку повномасштабного вторгнення в Україну його використання різко скорочується. На трубопровід припадає невелика частина потоків газу РФ до Європи.
У Німеччині зазначали, що припинення потоків газу через “Ямал” не поставить під загрозу постачання. Річ у тім, що “протягом кількох тижнів цим трубопроводом практично не йде газ до Німеччини”.
- Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна не збирається припиняти відносин з Росією. Туреччина імпортує з Росії 50% необхідного їй газу, тому партнерство для них є “стратегічно важливим”.
- Євросоюз має намір до кінця 2022 року скоротити залежність від російського газу на дві третини. Для цього планується посилити співпрацю з країнами Африки.