29 грудня міністерка клімату та навколишнього середовища Анна Москова заявила, що Польща готова до російської заборони продажу нафти країнам, які запроваджують обмеження цін. Країна скоротила споживання російської сирої нафти та забезпечила альтернативні поставки від таких виробників, як Саудівська Аравія.

Про це повідомляє Reuters.

Цього місяця країни G7 спільно з союзниками, зокрема й Польщею, погодили встановити обмеження ціни на російську морську нафту в 60 доларів за барель. У відповідь 27 грудня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який забороняє постачання сирої нафти та нафтопродуктів з 1 лютого на п’ять місяців до країн, які дотримуються граничної ціни.

Польща поступово скорочує споживання російської нафти, а після початку повномасштабної війни в Україні перестала купувати морську російську нафту, повідомив провідний нафтопереробник PKN Orlen. У компанії зауважили, що забезпечили альтернативні постачання нафти через партнерство з Saudi Aramco.

Ми готові переробляти всі види сирої нафти, це наша перевага”, — зазначила Москова.

Міністерка також переконана, що наступний пакет санкцій ЄС міститиме рішення про заборону російської нафти.

Водночас Польща шукає підтримки Німеччини, аби накласти санкції ЄС на польсько-німецьку ділянку нафтопроводу “Дружба”, щоб Варшава могла відмовитися від угоди про купівлю російської нафти наступного року без сплати штрафів, повідомили Reuters у листопаді два джерела, знайомі з переговорами.

Польща та Німеччина пообіцяли навесні спробувати припинити імпорт російської нафти через північну частину “Дружби” до кінця року. Проте Orlen залишається прив’язаним до свого контракту з російською нафтогазовою компанією “Татнефть”.

Ми вважаємо, що наступний пакет санкцій буде включати рішення щодо нафти”, – наголосила глава польського відомства. Санкції розривають контракт з російською компанією “Татнефть”, – пояснила вона.

Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Проте Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Флагман російської сирої нафти, марка Urals, цього місяця так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.

Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Москва може прийняти рішення щодо скорочення видобутку нафти на 5-7% вже на початку наступного року.