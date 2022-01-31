Про це повідомив на пресконференції голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох.
Рішення про озброєння України ухвалили спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Українську владу сповістили про погодження щодо озброєння й чекають відповіді. За словами Павла Солоха, військову допомогу польська сторона готова надати в будь-який час. Озброєння передбачає постачання десятків тисяч боєприпасів та озброєння для протиповітряної оборони.
Раніше заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа заявляв, що їхній уряд не планує евакуювати своїх дипломатів. Також польська сторона заявляла про готовість надати Україні гуманітарну допомогу. Зокрема у разі ескалації конфлікту країна заявила, що чекає до мільйона біженців на кордоні.
Двома днями тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки суверенітету України. Політик визнав, що політика ігнорування проблеми, за історичним досвідом, завершується погано для Європи.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 1 лютого приїде в Україну з робочим візитом. Він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
- Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.
- Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників. На думку Ішингера, така ситуація – це наслідки нерішучих дій Німеччини на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.