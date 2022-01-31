Україна зможе отримати від Польщі військову допомогу та озброєння. Країна-партнер погодилася надати її на тлі зростання загрози наступу з боку Росії.

Про це повідомив на пресконференції голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох.

Рішення про озброєння України ухвалили спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Українську владу сповістили про погодження щодо озброєння й чекають відповіді. За словами Павла Солоха, військову допомогу польська сторона готова надати в будь-який час. Озброєння передбачає постачання десятків тисяч боєприпасів та озброєння для протиповітряної оборони.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа заявляв, що їхній уряд не планує евакуювати своїх дипломатів. Також польська сторона заявляла про готовість надати Україні гуманітарну допомогу. Зокрема у разі ескалації конфлікту країна заявила, що чекає до мільйона біженців на кордоні.

Двома днями тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки суверенітету України. Політик визнав, що політика ігнорування проблеми, за історичним досвідом, завершується погано для Європи.