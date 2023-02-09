Про це повідомило The Telegraph.

Польський прем’єр оголосив про таке у Брюсселі напередодні саміту ЄС.

“Наша позиція зрозуміла, ми можемо діяти лише у межах всього формування НАТО”, — сказав він.

Матеуш Моравецький додав, що у Польщі недостатньо винищувачів, щоб першою поставити їх Україні. Їхня держава не може робити кроків, які б послабили власну безпеку.

Через вищезазначену інформацію Польща не буде першою країною, яка поставить Україні винищувачі.

“Ми не будемо першими, хто передасть винищувачі, але відповімо позитивно, за умови, що ті, хто має найбільше цих літаків, зможуть передати їх Україні”,— зауважив Моравецький.