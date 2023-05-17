Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім це не стосується американських F-16.

Джерело: Polskie Radio24.

“Ми передали безпрецедентну кількість озброєнь, ми передали Україні понад 300 танків, ми передали майже всі наші МіГ-29, які Україна просила у нас із самого початку конфлікту”, – сказав польський президент.

За словами Дуди, у Польщі недостатня кількість F-16 для передачі Україні. Країна має відносно невелику кількість літаків.

“Ми готові підтримати процес підготовки українських льотчиків – я говорив про це якийсь час тому з прем’єр-міністром та міністром національної оборони Маріушем Блащаком. Однак кількість літаків F-16, які у нас є, не дозволяє сьогодні говорити про передачу будь-якої їхньої частини Україні”, – додав лідер Польщі.

Анджей Дуда запевнив, що країна готова продовжити передачу літаків МіГ-29.

“Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але лише в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити”, — йдеться у повідомленні.

Він додав, що є проблема у тому, що у Польщі деякі МіГи вже працюють за стандартами НАТО і виконують місію повітряного патрулювання. Відповідно вони служать для захисту країн НАТО.