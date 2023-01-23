Польща готова спорядити Україні Leopard «незалежно» від рішень інших країн – глава МЗС

23 січня польський міністр закордонних справ Збігнєв Рау заявив, що Польща "більш ніж сповнена рішучості" передати західні танки Україні, незалежно від того, чи приєднаються до цієї схеми інші країни чи ні.

Про це повідомляє CNN.

Рау запитали, чи спорядить Польща танки Leopard 2 в Україну, і чи є “ще якісь інші країни в ЄС”, які приєднаються до “коаліції”.

Глава МЗС зазначив, що “незалежно від рішень інших країн, ми більш ніж налаштовані, як і обіцяли українській стороні, передати танки”.

Здавалося, це суперечить заяві прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького від 23 січня, який сказав, що “умовою” для Польщі є створення “невеликої коаліції” держав, які бажають передати німецькі танки в Україну. Проте, варто зауважити, що раніше Моравецький заявив, що у разі відмови Німеччини погодити постачання, Варшава “сама вчинить правильно”.

Водночас, трохи згодом 23 січня, Рау заявив, що “залишається визначити”, чи приєднаються інші країни до Польщі в відправці західних танків в Україну, і що такі перемовини “ведуться”.

Своєю чергою, речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина поки що не отримувала запиту від Польщі чи будь-якої іншої країни на дозвіл щодо передачі танків Leopard 2 Україні.

На запитання, чи буде Польща домагатися такого дозволу, Рау сказав, що “ми це зробимо, звичайно”.

Коли його запитали про думку щодо підходу німецького уряду до цього питання, міністр закордонних справ Польщі відповів, що “реакція Німеччини могла б бути більш рішучою та динамічнішою”.

22 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не перешкоджатиме, якщо Польща вирішить спорядити Україні танки Leopard.

Досі Польща неодноразово критикувала Берлін за його нерішучу позицію. Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що союзники України розглядають можливість створення “малої коаліції”, яка надасть танки, необхідні для боротьби з російською агресією.

Ініціативу також підтримав Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

У Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Також у Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

17 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні “те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою”.

19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Водночас після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та три партії керівної коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Вже 22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи під тиском щодо дозволу на постачання танків німецького виробництва в Україну, заявив, що всі рішення щодо постачання зброї ухвалюватимуться в координації з союзниками, зокрема й Сполученими Штатами.

Своєю чергою, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Берлін у тому, що Німеччина побоюється поставити Росію на межу поразки в Україні.